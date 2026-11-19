Exseleccionado italiano lanzó dura crítica por el regreso de Ronaldinho al fútbol: "Fue una payasada, una farsa"
Antonio Cassano cuestionó sin filtros la reaparición oficial del astro brasileño a los 46 años.
Antonio Cassano cuestionó sin filtros la reaparición oficial del astro brasileño a los 46 años.
El inesperado regreso de Ronaldinho al fútbol profesional a los 46 años, luego de permanecer más de una década sin disputar un encuentro oficial, provocó una feroz reacción por parte de uno de sus antiguos compañeros de camarín: el italiano Antonio Cassano.
El otrora atacante, quien compartió vestuario con el brasileño durante su etapa en AC Milan, no tuvo reparos en cuestionar la determinación de "Dinho" de volver a saltar al terreno de juego y calificó el episodio en términos categóricos.
"Lo de Ronaldinho fue una payasada, una farsa. Lo que hizo el otro día fue muy desagradable", disparó Cassano respecto a la reciente aparición del exjugador en la actividad profesional.
En esa línea, el italiano puso en duda el nivel competitivo del brasileño debido a su edad y apuntó directamente a las razones que habrían motivado su retorno, descartando de plano haber aceptado una propuesta de esas características.
"A los 46 años, en esas condiciones, ¿qué se supone que iba a hacer? No lo entendí. Lo hizo porque tiene una relación con Cipriani, que es amigo suyo, y porque le dieron mucho dinero. No lo habría hecho ni aunque me hubieran ofrecido 10 o 20 millones", sentenció.