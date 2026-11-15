Regreso estelar: Ronaldinho debutó en Italia con titularidad y participación en un golazo

El legendario futbolista brasileño Ronaldinho puso fin a su retiro con el esperado debut junto al club italiano Ravenna FC, siendo protagonista ante Forli por la fecha 14 de la Serie C.

"Dinho" volvió a las canchas luego de 11 años lejos del profesionalismo, y nada menos que en condición de titular con su mítica "10" en la espalda.

Además de los reflectores, la estrella de 46 años también aportó en la jugada del 1-0 para su equipo, dando el pase previo a la asistencia de Lorenzo Lonardi y el golazo de Giulio Donati desde fuera del área (36').

Al término de la primera etapa Ronaldinho se ganó una ovación de los fanáticos en las gradas. Finalmente, "R10" fue reemplazado en el entretiempo por Matteo Maggio.

Simone Rabbi aumentó para Ravenna en la segunda mitad, específicamente al minuto 58 de juego.