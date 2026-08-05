El drama de Leandro Cañete: Tuve a mi hijo en la UCI, pensé que no aguantaba

Tras el partido ante Universidad de Chile por Copa Chile, Leandro Cañete, arquero de Unión San Felipe, reveló una complicada situación familiar que lo mantuvo sin acción en las últimas semanas.

"Tuve a mi hijo grave. Pensé que no iba a aguantar. Está en la Clínica Indisa. Después de la final del mundo entró mal. Estuvo en la UCI, grave, intubado 11 días y pensé que no aguantaba", contó a TNT Sports.

"Agradecerle a mi mujer, que es una gran compañera; al club, que me permitió faltar a los entrenamientos. Es una situación que no se la deseo a ningún padre. No es fácil", sumó.

Cañete señaló que "gracias a Dios ya está en rehabilitación. Ya llevamos 17 días, volvió nuevamente a caminar, a comer y eso para mí es un logro muy importante".

"Mandarle un saludo a mi familia, a todos en general: La gente que estuvo presente, las cadenas de oración. Como digo, no es fácil para un padre tener esa situación con un hijo. Ya pasó lo peor, ahora empezamos la recuperación", cerró el emocionado guardameta.

Sin embargo, antes de retirarse a camarines dijo: "Tengo un amigo también que estaba combatiendo el cáncer, el 'Nacho'. Lo operaron hoy y nuestras oraciones están con él".