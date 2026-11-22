Humberto Suazo, director técnico de San Luis, repasó la derrota por penales ante Cobreloa en la definición por el título de la Liga de Ascenso y apuntó a la superación del traspié para seguir pelando por un pasaje a la máxima categoría.

"La verdad que fue un golpe duro, pero este equipo está preparado para la competencia. Creo que no hicimos un primer tiempo correcto; en el segundo tiempo intentamos un poco más y después, ya en la tanda de penales, tuvimos la chance de ganar", dijo a la prensa tras el partido.

"No se pudo, pero nadie puede empañar el campañón que se hizo. Nadie daba ni un peso por este equipo y logramos pelear hasta el final", valoró.

"Ahora tenemos otra oportunidad", añadió sobre la recuperación en miras a liguilla. "Tenemos que sacudirnos rápido, entramos en semifinales. Hay que recuperar a los jugadores que están medio golpeados, vuelven otros futbolistas de suspensión que son muy importantes para nosotros también", agregó.

"Obviamente duele. Quiero agradecer a la gente por el apoyo y por toda la ilusión que tenía. Esto no para, vamos a seguir compitiendo. El equipo está preparado para lo que viene; vamos a buscar el ascenso en la liguilla y lo importante es que nos vamos a parar", expresó.

"Estoy convencido de que nos vamos a levantar, que este equipo va a luchar y vamos a intentar pelear por el ascenso", remarcó el 'Chupete'.