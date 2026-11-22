Suazo y la caída en la final del Ascenso: Fue un golpe duro, nos vamos a levantar
"No se pudo, pero nadie puede empañar el campañón que se hizo. Nadie daba ni un peso por este equipo", dijo el DT de San Luis.
"No se pudo, pero nadie puede empañar el campañón que se hizo. Nadie daba ni un peso por este equipo", dijo el DT de San Luis.
Humberto Suazo, director técnico de San Luis, repasó la derrota por penales ante Cobreloa en la definición por el título de la Liga de Ascenso y apuntó a la superación del traspié para seguir pelando por un pasaje a la máxima categoría.
"La verdad que fue un golpe duro, pero este equipo está preparado para la competencia. Creo que no hicimos un primer tiempo correcto; en el segundo tiempo intentamos un poco más y después, ya en la tanda de penales, tuvimos la chance de ganar", dijo a la prensa tras el partido.
"No se pudo, pero nadie puede empañar el campañón que se hizo. Nadie daba ni un peso por este equipo y logramos pelear hasta el final", valoró.
"Ahora tenemos otra oportunidad", añadió sobre la recuperación en miras a liguilla. "Tenemos que sacudirnos rápido, entramos en semifinales. Hay que recuperar a los jugadores que están medio golpeados, vuelven otros futbolistas de suspensión que son muy importantes para nosotros también", agregó.
"Obviamente duele. Quiero agradecer a la gente por el apoyo y por toda la ilusión que tenía. Esto no para, vamos a seguir compitiendo. El equipo está preparado para lo que viene; vamos a buscar el ascenso en la liguilla y lo importante es que nos vamos a parar", expresó.
"Estoy convencido de que nos vamos a levantar, que este equipo va a luchar y vamos a intentar pelear por el ascenso", remarcó el 'Chupete'.