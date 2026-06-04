Presidente de San Marcos de Arica fue desaforado tras denuncia de agresión física

Una compleja situación disciplinaria enfrenta el presidente de San Marcos de Arica, David Ramos, luego de que el Tribunal de Honor de la ANFP decretara su desafuero, permitiendo que sea juzgado por el Tribunal de Disciplina del organismo.

La medida se tomó tras la denuncia presentada por el director técnico John Armijo —quien en ese momento dirigía a Deportes Santa Cruz—, por una presunta agresión física ocurrida durante la primera fecha del torneo de la Liga de Ascenso. Debido a esto, Ramos fue citado a comparecer ante la primera sala del tribunal el próximo martes 9 de junio.

El incidente ocurrió tras el compromiso entre ambas escuadras, momento en que, según el testimonio de Armijo, el dirigente ariqueño lo agredió por la espalda: "El tipo me tira un combo por la espalda, pegándome en el pómulo. Me giro, no sabía lo que estaba pasando porque nunca he vivido nada similar dentro de mi trabajo, y me tira un segundo puñetazo que no sé si logro esquivarlo, o me roza, o me pega, no sé. El tipo se queda esperando y ahí llega toda la gente y nos separa", detalló el estratega en su oportunidad al medio Primera B Chile.

Las sanciones que arriesga

El escenario para el timonel del conjunto nortino es complejo. De acuerdo con el artículo 61° del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP, las sanciones aplicables a los dirigentes van desde la amonestación verbal hasta la inhabilitación temporal o perpetua para ejercer cargos en el fútbol asociado.

Asimismo, el artículo 68° del mismo reglamento especifica que la agresión física cometida por un dirigente dentro de un recinto deportivo puede ser castigada con una inhabilitación de entre dos meses y cinco años, además de una multa económica para el club involucrado que oscila entre las 10 y las 500 UF.