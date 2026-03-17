Esteban Paredes aclaró su situación: No puedo estar en la banca, tampoco bajar al camarín

Tras el reclamo del Colegio de Entrenadores en contra de Esteban Paredes por no contar con licencia Pro Nacional ni con licencia Pro Conmebol, luego de ser anunciado como el nuevo entrenador de Santiago Morning, el exdelantero salió al paso de la polémica y entregó detalles de su situación.

"El domingo no puedo estar en la banca, tampoco bajar al camarín. Ahí en estricto rigor debemos cuidarnos, tratar que no me saquen fotos en el camarín, como la otra vez cuando estaba en la banca y querían quitarnos los puntos. Estaré en el palco viendo a los muchachos, que jueguen bien nomás", comentó el otrora atacante en el programa "Tipsters".

Paredes aclaró su sitaución con respecto a la licencia de Conmebol. "Estoy hace un mes yendo a clases, tengo clases particulares en el INAF y también en el entrenamiento, donde van dos tutores que me van a ver todos los días para ponerme nota. La Conmebol te pide ciertas horas para tener el título y hoy me faltan 360 horas. Es un registro que pide Conmebol y me pide un mes más para sacar el título, no me queda nada, expresó.

"Que no se confunda, pues hay gente que por ahí es malintencionada y saca de contexto, aunque es válido lo que dicen que no tengo mi título. Pero está en curso, está todo bien, aunque en vez de ayudar a los colegas chilenos los tiran a matar. Es parte de lo que nosotros hacemos, pero no tengo que decirle nada a nadie. Sólo estoy enfocado en los estudios y en Santiago Morning, que es lo más importante hoy", añadió.

Por último, el exjugador albo reflexionó sobre su proceso como entrenador y la exigencia del cargo. "Haber sido seleccionado y haber jugado en Colo Colo no te da derecho a ser un buen técnico. Hay que trabajar mucho. Recién me estoy iniciando, pero tengo un apoyo importante que es Hernán Torres, que tiene más experiencia", finalizó.