Ascenso: Santiago Wanderers enfrenta denuncia por vulneración a las bases tras último triunfo

Santiago Wanderers quedó consignado en el informe arbitral de su victoria por 1-0 sobre Deportes Iquique, disputada el pasado viernes en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña" de Quillota por el Campeonato de Ascenso.

El elenco porteño se quedó con los tres puntos gracias a un autogol de Felipe Espinoza a los 26 minutos, resultado que le permitió continuar con su buen momento en la competencia.

Sin embargo, una vez terminado el encuentro, el árbitro Mario Salvo Sepúlveda dejó constancia de una situación protagonizada por futbolistas de Santiago Wanderers que no estaban inscritos en la planilla del compromiso.

Aunque en el apartado de incidencias el documento señala "sin incidentes", posteriormente, en las observaciones, aparece una anotación realizada por solicitud de Ligas de la ANFP.

El informe consigna de manera literal: "Por solicitud del Departamento de Ligas se consigna lo siguiente: 'Inmediatamente tras el pitazo final del partido, ingresan a la zona de exclusión un grupo de jugadores de Santiago Wanderers que no se encontraban en la planilla de alineación y por lo tanto, no están habilitados para ingresar al terreno de juego, vulnerando de esta forma las bases que establecen de manera explicita que el ingreso de personas ajenas al encuentro se puede realizar después de 15 minutos de finalizado el encuentro'."

De esta manera, la situación quedó oficialmente registrada en el informe del partido y deberá seguir el procedimiento correspondiente de los organismos de la ANFP.