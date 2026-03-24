Claudio Bravo pidió oportunidades para los juveniles de Wanderers tras la consagración continental

Claudio Bravo se refirió al título de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20 y partió felicitando al plantel y al cuerpo técnico por una campaña que, a su juicio, solo puede explicarse desde un trabajo profundo y sostenido. El exarquero de la selección chilena recalcó que detrás de un resultado como este necesariamente existe una estructura sólida, más aún considerando el nivel de los rivales que enfrentó el cuadro caturro en el torneo.

"Lo primero es felicitarlos a todos ellos, al cuerpo técnico, porque para obtener un resultado lógicamente tiene que haber detrás de todo esto un trabajo gigantesco", señaló Bravo en ESPN.

En esa línea, subrayó la magnitud de la competencia y recordó que "nombrar los equipos que habían competido y estamos hablando de equipos que son potencia dentro de Sudamérica. Flamengo es bicampeón de este torneo y está jugando el tri".

Para el exarquero, la conquista debe transformarse en una plataforma concreta para el desarrollo de los jóvenes futbolistas. "Esperemos que este sea un impulso gigantesco para sus carreras. Creo que a cualquiera de nosotros nos hubiese gustado haber competido a este nivel a esa edad y haber obtenido resultados", afirmó.

Además, Bravo advirtió que el mayor desafío comienza después del trofeo, cuando llegue el momento de consolidar a los jugadores en el alto nivel. "Espero también de que las oportunidades no queden en el camino, de que todos estos chicos tengan oportunidades a futuro y que no solamente sea un espejismo este resultado", expresó.

El histórico capitán cerró su reflexión insistiendo en que el título juvenil debe ser leído como una señal potente sobre el presente y el potencial del fútbol formativo. "Lo vuelvo a repetir, es un impulso gigantesco para las carreras de todos estos chicos. Así que quiere decir con esto que talento y trabajo", concluyó.