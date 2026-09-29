Hijo de Reinaldo Sánchez asumió la presidencia de Santiago Wanderers

Durante la tarde de este martes, Santiago Wanderers oficializó al sucesor de su histórico presidente Reinaldo Sánchez, quien falleció el pasado jueves en medio de un complejo estado de salud.

Según lo informado por el cuadro caturro en un comunicado, el designado por el directorio para tomar las riendas del club fue el hijo del reconocido empresario, Luis Sánchez Cruz.

En el escrito, los porteños informaron que el directivo dejará su puesto como gerente general y asumirá en su lugar Bastián Sánchez Arizaga.