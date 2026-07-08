Reinaldo Sánchez estalló tras pérdida de localía de S. Wanderers ante Real Madrid

Reinaldo Sánchez, presidente y controlador de Santiago Wanderers, reaccionó con molestia luego de confirmarse que el esperado duelo ante Real Madrid, por la Copa Intercontinental sub 20, no se disputará en Valparaíso y finalmente se jugará el próximo 19 de septiembre en el Estadio "Santiago Bernabéu".

El cuadro porteño tenía la ilusión de recibir al elenco español en el Estadio "Elías Figueroa", pero la oficialización del cambio de sede generó una dura respuesta del timonel caturro, quien apuntó directamente al rol de las autoridades chilenas.

"El tiempo nos dio la razón de la peor manera, el partido histórico entre Santiago Wanderers y Real Madrid no se va a jugar en Valparaíso, en gran medida debido al escaso apoyo a la industria del fútbol y la negación constante de permitirle a los clubes la organización espectáculos deportivos masivos de calidad, por parte de las Delegaciones Presidenciales, y particularmente en la nuestra", expresó Sánchez en un comunicado oficial.

El dirigente profundizó sus críticas y sostuvo que en el club se cansaron de enfrentar trabas administrativas para intentar concretar el espectáculo en la Región de Valparaíso: "Nos cansamos de rebotar contra un muro burocrático (...) La solución de la autoridad siempre es la misma y la más fácil: Prohibir y cerrar las puertas en lugar de hacer su trabajo y dar seguridad", añadió.

Sánchez también remarcó que desde la institución "se preocuparon para darle una fiesta a los wanderinos, pero no queda otra opción que dar vuelta la página", luego de perder la opción de albergar un partido histórico para el club.

Finalmente, el presidente de Wanderers agradeció las gestiones realizadas por la ministra del Deporte, Natalia Duco, y aseguró: "Nos consta que hizo todo lo posible para mantener el evento en Valparaíso".