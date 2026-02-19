Reinaldo Sánchez trató con insultos a Arturo Vidal y Oscar Opazo
El presidente de Santiago Wanderers repasó a ambos jugadores por su edad.
El Sifup condenó los dichos del dirigente caturro.
Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers, criticó el fichaje de Oscar Opazo, exjugador del club, en Everton de Viña del Mar y aprovechó de repasar al defensor por su edad, ninguneando también a Arturo Vidal, con una controversial declaración.
El dirigente caturro fue consultado por el medio BolaVip por la llevada de Opazo al equipo rival y disparó: "¿Para qué queremos viejos nosotros? Me da igual, Yo voy a jugar con los jóvenes".
En la misma línea, lanzó sus dardos: "Ya tienen puros viejos en el fútbol chileno, como el Vidal y todas esas cagás que ya no sirven para para nada".
Los dichos de Sánchez de inmediato generaron polémica y la reacción del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), que salió en defensa de sus dos asociados y condenó las declaraciones del presidente wanderino.
"Condenamos los dichos del presidente de Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez, refiriéndose a dos de nuestros asociados. La violencia no debe ser aceptada bajo ningún punto de vista. Esperamos que el directorio de la ANFP actúe de oficio para que sea denunciado y sancionado", expresó el Sifup.
"Un dirigente que se refiere así a personas y a trabajadores no solo falta el respeto a jugadores como Arturo Vidal, sino a toda una generación que ha construido nuestro fútbol. El debate es legítimo. La descalificación, no", agregó el gremio.
Finalmente, el Sifup señaló que "el fútbol chileno necesita diálogo, visión y respeto por las personas, dentro y fuera de la cancha. Dirigentes así no deben estar".