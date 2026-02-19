Reinaldo Sánchez trató con insultos a Arturo Vidal y Oscar Opazo

Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers, criticó el fichaje de Oscar Opazo, exjugador del club, en Everton de Viña del Mar y aprovechó de repasar al defensor por su edad, ninguneando también a Arturo Vidal, con una controversial declaración.

El dirigente caturro fue consultado por el medio BolaVip por la llevada de Opazo al equipo rival y disparó: "¿Para qué queremos viejos nosotros? Me da igual, Yo voy a jugar con los jóvenes".

En la misma línea, lanzó sus dardos: "Ya tienen puros viejos en el fútbol chileno, como el Vidal y todas esas cagás que ya no sirven para para nada".

La reacción del Sifup

Los dichos de Sánchez de inmediato generaron polémica y la reacción del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), que salió en defensa de sus dos asociados y condenó las declaraciones del presidente wanderino.

"Condenamos los dichos del presidente de Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez, refiriéndose a dos de nuestros asociados. La violencia no debe ser aceptada bajo ningún punto de vista. Esperamos que el directorio de la ANFP actúe de oficio para que sea denunciado y sancionado", expresó el Sifup.

"Un dirigente que se refiere así a personas y a trabajadores no solo falta el respeto a jugadores como Arturo Vidal, sino a toda una generación que ha construido nuestro fútbol. El debate es legítimo. La descalificación, no", agregó el gremio.

Finalmente, el Sifup señaló que "el fútbol chileno necesita diálogo, visión y respeto por las personas, dentro y fuera de la cancha. Dirigentes así no deben estar".