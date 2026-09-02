Wanderers desistió de facilitar buses a sus hinchas ante posible sanción en el Ascenso

Santiago Wanderers decidió dejar sin efecto la iniciativa que contemplaba facilitar buses para el traslado de sus hinchas a Quillota, donde este viernes enfrentará a Deportes Iquique por la Liga de Ascenso.

La medida había sido anunciada días atrás por la empresa de transporte público Viñabus, auspiciadora del club, con el objetivo de facilitar el viaje de los seguidores "caturros" hasta el recinto donde el elenco porteño ejercerá la localía.

Sin embargo, Wanderers informó este miércoles que solicitó a la empresa no llevar adelante la iniciativa luego de ser advertido sobre una eventual denuncia que podría derivar en una sanción de hasta 10 puntos, además de una multa económica.

"Siempre se trató de una propuesta presentada y ejecutada por la empresa de transporte público Viñabus, la que a su vez auspicia a Santiago Wanderers, con el objetivo de darle una oportunidad y comodidad a los hinchas", explicó el club.

Wanderers apuntó al artículo 66 de las bases

En su comunicado, la institución porteña reconoció que el artículo 66 de las bases del campeonato prohíbe a los clubes realizar cualquier tipo de coordinación con las barras.

"Como club sabemos que el artículo 66 de las bases del campeonato nacional nos prohíbe realizar cualquier tipo de coordinación con las barras, y es por lo mismo que no se dispuso ningún mecanismo de inscripción, siendo todas las gestiones propias de la empresa de transporte público", sostuvo Wanderers.

Pese a ello, la institución señaló que tomó conocimiento de que otros clubes analizaban presentar una denuncia formal.

"Se nos informó sobre clubes que ya se encuentran estudiando la posibilidad de realizar una denuncia a nuestra institución con el objetivo de descontarnos hasta 10 puntos por secretaría, además de una multa económica", agregó.

Ante ese escenario, Wanderers pidió a Viñabus cancelar el traslado y manifestó que seguirá buscando alternativas para apoyar a sus seguidores.

"Esperamos que nuestros hinchas y socios sepan comprender, mientras que como administración nos comprometemos a seguir estudiando maneras de ayudar al pueblo wanderino", cerró el club.