EE.UU. donó 173 millones para restaurar viejo observatorio del Cerro San Cristóbal
Publicado:
Fotos Destacadas
Presidente Kast presenció ejercicios militares de la Armada en Magallanes
Con Gary Medel a la cabeza: La masiva lista de nombres que definen su renovación en la UC
Cerro Santa Lucía: Desbordes encabezó el regreso del "cañonazo de las 12"
Fotos Recientes
Corporación Memoria Lonquén reconoció a Radio Cooperativa
EE.UU. donó 173 millones para restaurar viejo observatorio del Cerro San Cristóbal
Zampedri y Correa lideraron el equipo ideal de la fecha 21 de la Liga de Primera
El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la donación de 185 mil dólares (unos 173 millones de pesos chilenos) para la restauración y conservación del Observatorio Manuel Foster, ubicado el Cerro San Cristóbal, en el Parque Metropolitano, que data de inicios del siglo XX y en 2010 fue declarado Monumento Nacional.
El anuncio fue realizado en un acto encabezado por la subsecretaria de Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers; el embajador del mismo país en Chile, Brandon Judd; y el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados