El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la donación de 185 mil dólares (unos 173 millones de pesos chilenos) para la restauración y conservación del Observatorio Manuel Foster, ubicado el Cerro San Cristóbal, en el Parque Metropolitano, que data de inicios del siglo XX y en 2010 fue declarado Monumento Nacional.

El anuncio fue realizado en un acto encabezado por la subsecretaria de Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers; el embajador del mismo país en Chile, Brandon Judd; y el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera.

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