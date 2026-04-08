Sifup entregó zapatos de fútbol a plantel de Trasandino tras robo sufrido el fin de semana

Luego del hecho delictual que afectó a la utilería de Trasandino, ocurrido durante el fin de semana en el Estadio Regional de Los Andes, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) realizó una entrega de zapatos de fútbol al plantel, con el objetivo de apoyar a los jugadores y permitir la normal continuidad de los entrenamientos y la competencia.

A través de un comunicado oficial, el club informó que desconocidos sustrajeron zapatos, zapatillas, balones y ropa de los jugadores, implementos fundamentales para el desarrollo de la actividad deportiva. El hecho no sólo generó un perjuicio material, sino también un fuerte impacto en la comunidad andina, que venía de conmemorar recientemente el aniversario número 120 del club.

Desde el Sifup, la respuesta fue inmediata. El gremio gestionó la entrega de calzado deportivo para los futbolistas afectados, entendiendo que este tipo de situaciones golpea directamente las condiciones laborales de los jugadores.

"El robo de implementos de trabajo es una situación muy grave, porque afecta la posibilidad de entrenar y competir en condiciones mínimas. Como sindicato no podíamos mirar para el lado: correspondía estar presentes y apoyar a los jugadores", señaló Luis Marín, presidente del Sifup.

El dirigente agregó que este tipo de acciones forman parte del rol permanente del gremio. "Nuestro compromiso es con los futbolistas, especialmente en momentos difíciles como este. Sabemos que los recursos no siempre abundan en todos los clubes y por eso, frente a este tipo de situaciones, el respaldo gremial es fundamental", afirmó.

Desde Trasandino, en tanto, se había realizado un llamado a la comunidad a no comprar ni recibir los elementos robados y a entregar cualquier información relevante a través de sus canales oficiales, además de confirmar que las denuncias correspondientes ante Carabineros ya fueron realizadas.