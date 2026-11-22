Trasandino de Los Andes se coronó campeón de la Segunda División Profesional y concretó su regreso a la Liga de Ascenso tras 35 años, luego de superar este domingo por 2-3 como visitante a Brujas de Salamanca en la penúltima fecha del Grupo de Ascenso.

El elenco dirigido por Fernando Gutiérrez sacó una ventaja de 0-3 en el primer tiempo con anotaciones de Matías Silva (4'), Javier Quiñones (27') y un autogol de Juan Pablo Miño (42')

Posterior a esto, el TDA sostuvo el resultado en el complemento tras los descuentos locales de Felipe Durán (46') y Wladimir Cid (48'), sumado a la expulsión del propio Miño (65').

Con esta victoria, el "Cóndor" alcanzó 21 puntos en la cima del Grupo Ascenso y se tornó inalcanzable para Deportes Linares (17) a falta de una jornada, sellando un retorno a la segunda categoría que no conseguía desde 1991 —cuando competía bajo el nombre de Cobreandino— y garantizando para 2027 la reedición del clásico del Valle del Aconcagua ante Unión San Felipe.

La consagración andina coincidió además con la caída de Santiago City por 0-4 ante Provincial Osorno, escuadra capitalina que llegó sin opciones matemáticas a la definición tras el fallo del Tribunal de Disciplina de la ANFP que le aplicó una resta de tres puntos por infracciones administrativas, en paralelo a su proceso de desafiliación.