[VIDEO] ¿Crees que entró? Osorno sufrió insólito "gol fantasma" en derrota con Brujas de Salamanca

Un increíble error arbitral afectó a Provincial Osorno, pues fue víctima de un "gol fantasma" a favor de Brujas de Salamanca, que ganó 2-1 este domingo por la quinta fecha de la liguilla por el título —y ascenso— en la Segunda División Profesional.

Al minuto 51 el arquero osornino Daniel Retamal atajó en un mano a mano y el rebote quedó vivo en el área chica.

El balón se paseó casi sobre la línea y picó dos veces, aunque claramente fuera de la zona de gol y Luciano Meneses terminó por despejar. Sin embargo, el árbitro Camilo Riquelme cobró gol de Maximiliano Quinteros.

La jugada fue captada por una de las cámaras de Provincial Osorno tras el arco: "¿Gol de Brujas o gol brujo?", señalaron los sureños. Con esta derrota los "Toros" quedaron rezagados a seis puntos del líder Deportes Linares, mientras los de Salamanca se pusieron a cuatro unidades y con dos partidos menos.

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