[VIDEO] Jugadores tuvieron que empujar: Ambulancia quedó varada en partido de Segunda

La Liga de Segunda División desarrolló dos de los tres partidos válidos por la segunda fecha de la Liguilla de descenso, con una llamativa situación en el Estadio "Augusto Rodríguez", de San Vicente de Tagua Tagua.

Se jugaba el último minuto del tiempo regular entre General Velásquez y Provincial Ovalle, con triunfo de 1-0 para el local, cuando Benjamín Cortés sufrió un traumatismo facial.

La ambulancia debió ingresar a la cancha para asistir al futbolista ovallino, que por algunos momentos perdió el conocimiento y presentó complicaciones respiratorias.

Sin embargo, el vehículo de emergencia quedó varado y miembros de ambos clubes debieron empujar para que el móvil iniciara su marcha.

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Posteriormente Provincial Ovalle informó que Cortés llegó al Hospital de San Vicente de Tagua Tagua consciente y con signos vitales estables, quedando con alta e instrucción de monitoreo para evaluar su evolución.