Oliver Kahn rechazó posible regreso de Manuel Neuer a la selección de Alemania

El histórico exarquero de Bayern Munich y de la selección alemana Oliver Kahn se mostró contrario a un eventual regreso de Manuel Neuer al combinado germano, opción que el técnico Julian Nagelsmann no descartó de manera tajante antes de entregar su nómina mundialista.

"Si Julian Nagelsmann tiene la idea de hacer ahora un cambio en la portería sería algo aventurero", afirmó Kahn al programa "Doppelpass" de Sport1, en referencia a la posibilidad de que Neuer desplace a Oliver Baumann, quien asumió como titular en el arco alemán.

El exguardameta sostuvo que una decisión de ese tipo podría afectar al equipo completo y también la credibilidad del seleccionador. "Si Nagelsmann planea llevar a Neuer y luego no puede porque se ha lesionado, ¿qué le va a decir a Baumann para que esté con plena confianza en la portería?", cuestionó.

Neuer, de 40 años, sufrió molestias en el gemelo izquierdo en la última jornada de la Bundesliga y existen dudas sobre su presencia en la final de la Copa de Alemania, que Bayern Munich disputará este sábado contra Stuttgart.

Kahn, quien vivió una etapa similar al cierre de su carrera, también apuntó al desgaste físico que supone competir al máximo nivel. "Puntualmente es posible, pero es difícil dar pleno rendimiento día tras día. El cuerpo es más frágil, necesita más tiempo para recuperarse. Jugar un Mundial a alto nivel sería un desafío violento para Manuel", señaló.