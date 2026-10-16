Argentina confirmó sus primeros amistosos tras el retiro de Lionel Messi

La selección de Argentina confirmó sus primeros dos compromisos después del retiro de Lionel Messi, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunciara los amistosos que disputará ante Uruguay y Costa Rica durante noviembre.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires, mientras que el segundo encuentro se disputará el martes 17 del mismo mes ante Costa Rica en Córdoba. Los horarios y estadios todavía no fueron confirmados por la AFA.

Estos encuentros marcarán el inicio de una nueva etapa para la "Albiceleste", después de que Lionel Messi se despidiera de la selección argentina el pasado 6 de octubre, en la victoria por 3-0 sobre Benín, donde anotó uno de los goles y protagonizó una emotiva ceremonia ante los hinchas.

La doble fecha también permitirá observar el proceso de renovación que lleva adelante Scaloni, quien durante los compromisos posteriores al Mundial 2026 incorporó a varios jugadores jóvenes para comenzar a conformar el plantel que afrontará los próximos desafíos internacionales.

Además, la continuidad del entrenador sigue siendo uno de los asuntos pendientes, debido a las conversaciones que mantiene con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, para extender su vínculo con la selección.

Los partidos ante Uruguay y Costa Rica cerrarán la temporada 2026 de Argentina, que terminó como subcampeona del mundo tras caer por 1-0 frente a España en la final disputada en Norteamérica.