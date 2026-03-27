Argentina logró ajustada victoria en el amistoso ante Mauritania en La Bombonera

La selección de Argentina cumplió con su cometido este viernes luego de derrotar 2-1 al modesto combinado de Mauritania en un amistoso disputado en La Bombonera.

Los dirigidos por Lionel Scaloni comenzaron su preparación al Mundial 2026 ratificando su jerarquía desde el inicio gracias a la anotación de Enzo Fernández (17') y al golazo de Nicolás Paz (32').

De cara al complemento, se dio ingreso al astro Lionel Messi y esto mantuvo el dominio "albiceleste". No obstante, el ritmo competitivo fue decayendo hasta que Jordan Lefort (90'+4) superó a Emiliano "Dibu" Martínez y anotó el descuento.

Pese a ello, los abrazos se hicieron sentir en Buenos Aires y el equipo argentino ahora se prepara para medirse ante Zambia el próximo 31 de marzo en el mismo reducto.