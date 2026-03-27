Argentina logró ajustada victoria en el amistoso ante Mauritania en La Bombonera
Un descuento en el epílogo maquilló el resultado final ante el combinado africano.
Un descuento en el epílogo maquilló el resultado final ante el combinado africano.
La selección de Argentina cumplió con su cometido este viernes luego de derrotar 2-1 al modesto combinado de Mauritania en un amistoso disputado en La Bombonera.
Los dirigidos por Lionel Scaloni comenzaron su preparación al Mundial 2026 ratificando su jerarquía desde el inicio gracias a la anotación de Enzo Fernández (17') y al golazo de Nicolás Paz (32').
De cara al complemento, se dio ingreso al astro Lionel Messi y esto mantuvo el dominio "albiceleste". No obstante, el ritmo competitivo fue decayendo hasta que Jordan Lefort (90'+4) superó a Emiliano "Dibu" Martínez y anotó el descuento.
Pese a ello, los abrazos se hicieron sentir en Buenos Aires y el equipo argentino ahora se prepara para medirse ante Zambia el próximo 31 de marzo en el mismo reducto.