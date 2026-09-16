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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección argentina

Corea del Sur eliminó a Argentina y avanzó a cuartos del Mundial femenino sub 20

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El conjunto asiático se impuso por la cuenta mínima gracias a un gol de Beom Ye-Joo y espera por Italia o China en la siguiente ronda.

Corea del Sur eliminó a Argentina y avanzó a cuartos del Mundial femenino sub 20
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Corea del Sur derrotó 1-0 a Argentina este miércoles y consiguió su clasificación a los cuartos de final del Mundial femenino sub 20 que se disputa en Polonia.

El único gol del encuentro jugado en Sosnowiec fue obra de Beom Ye-Joo a los 33 minutos, resultado que permitió al conjunto asiático instalarse entre los ocho mejores del torneo.

Corea del Sur, selección que alcanzó el tercer lugar del Mundial de la categoría en 2010, enfrentará en cuartos de final a la ganadora del cruce entre Italia y China.

En otro duelo de octavos disputado este miércoles, Brasil y Estados Unidos igualaron 1-1 en los 90 minutos y llevaron la definición a la prórroga. Sofía Couto abrió la cuenta para la "Canarinha" a los 59', mientras Ainsley McCammon empató cuatro minutos después.

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