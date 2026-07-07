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Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Siria

Ataque con explosivos cerca del hotel de Macron en Damasco deja 18 heridos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Las detonaciones ocurrieron mientras las fuerzas de seguridad intentaban desactivar dos artefactos explosivos en el centro de la capital siria.

El presidente francés continuó su agenda oficial y las autoridades aseguraron que el incidente no representó una amenaza directa para su visita.

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Al menos 18 personas, entre ellas cuatro policías, resultaron heridas este martes tras la explosión de dos artefactos explosivos cerca del hotel donde se aloja el presidente francés, Emmanuel Macron, en el centro de Damasco.

El incidente ocurrió durante una operación de las fuerzas de seguridad sirias para desactivar los explosivos.

Según el Ministerio del Interior sirio, las detonaciones se produjeron fuera del perímetro de seguridad establecido para la residencia del mandatario, por lo que no existió una amenaza directa contra Macron ni fue necesario modificar su agenda oficial.

En ese momento, el jefe de Estado francés se encontraba reunido con el presidente interino de Siria, Ahmed al Sharaa, en el Palacio Presidencial.

La visita de Macron, la primera de un líder de la Unión Europea a Siria desde la caída del régimen de Bachar al Asad en 2024, continúa según lo previsto, mientras Siria investigan la autoría de las explosiones.

Los hechos se producen pocos días después de otro atentado con bomba en Damasco que dejó diez muertos y 21 heridos.

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