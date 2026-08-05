Javier Milei y la selección argentina: Se merecían un festejo, pero entiendo su dolor

El presidente de Argentina, Javier Milei, abordó nuevamente los festejos no concretados de la selección tras su última participación en el Mundial de 2026, y aseguró que desde el Gobierno se propusieron diversas opciones para que los futbolistas pudieran encontrarse con la gente, desvinculando el evento de cualquier uso político.

"Se les ofreció seis alternativas de festejo y que ellos decidieran si querían festejar o no", explicó Milei, reconociendo el contexto emocional del equipo tras la final.

"La toma de decisiones en ese momento es compleja por haber llegado a una final y no haber tenido el mejor de los resultados, con una tristeza y frustración enorme. Se merecían un festejo, pero entiendo su dolor", añadió al programa "Somos La Casa Ok".

En ese sentido, el mandatario reveló el dispositivo que se había planificado: "Yo había puesto la Casa Rosada. Mi hermana ya había hecho el dispositivo de seguridad para que no hubiera nadie, solo la Casa Militar y ellos festejaran con la gente. Yo me iba a quedar en Olivos".

Finalmente, lamentó el desenlace: "Es un festejo de un grupo extraordinario de futbolistas, del deporte más popular de Argentina y me apena que no hayan podido festejar por la contaminación que genera la política".

En otro tramo de sus declaraciones, el presidente fue consultado sobre su relación con el titular de la AFA, Claudio Tapia, con quien tomó distancia y marcó diferencias respecto a la gestión del fútbol argentino.

"No tengo contacto con Tapia. No tengo elementos para hablar de él. Solo puedo decir que hay cosas en el manejo de AFA que no me han gustado", señaló Milei.

Asimismo, al ser consultado sobre las situaciones judiciales que involucran al dirigente deportivo, el Presidente remarcó la postura de su gestión sobre la división de poderes: "Es una persona con causas judiciales, tanto en el exterior como aquí. Yo no molesto a la Justicia de ninguna manera. No corresponde. No lo hacía antes de ingresar a la política y ahora encima representando al Ejecutivo, me parece un disparate".