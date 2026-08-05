Ministro Mas y aprobación de la megarreforma: La oposición no cree en el crecimiento

Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, valoró en Cooperativa la aprobación de la megarreforma impulsada por el Ejecutivo, acusando a la oposición de "no creer" en el crecimiento.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el ministro destacó que "todo va sumando en la vía de sumar certezas para los inversionistas para cambiar definitivamente estos cinco meses que tuvimos de (bajo) crecimiento, que los dimos vuelta con el Imacec, eso ya creo que es una buena noticia, que los meses de invierno el desempleo no haya subido tanto como siempre lo hace estacionalmente".

Para Mas, la aprobación del proyecto "es una gran noticia para Chile, trae crecimiento, va a traer inversión y con eso vamos a tener nuevos empleos para poder transformarle el país a los chilenos, que es lo que buscamos".

"La oposición no cree en el crecimiento, nosotros creemos que a través de la inversión y el crecimiento se generan nuevos empleos, que es lo que quieren los chilenos. Hoy día tenemos prácticamente un millón de chilenos sin empleo y tenemos que responderle a ellos y esta reforma va en esa línea", añadió.

Finalmente, el ministro recalcó que "dar certezas es algo que nos piden todos los inversionistas cuando nos juntamos, el bajar los impuestos genera que muchos otros proyectos sean viables, hay medidas que van directo al mundo acuícola, como son las micro-relocalizaciones (...) hay mucho contenido en el programa que va a traer crecimiento y va a generar empleo".