Ante suspensión de proyecto en El Teniente, trabajadores alertan sobre posibles despidos

Tras la decisión de Codelco de suspender las operaciones del proyecto Andes Norte de la División El Teniente, trabajadores manifestaron su preocupación ante la posible pérdida de puestos de empleo ante esta situación.

A un año del fatal accidente en El Teniente, la cuprífera estatal tomó esta medida preventiva ante la "existencia de un fenómeno sísmico emergente" en el yacimiento.

Ana Lamas, presidenta de la Confederación de Trabajadores del Cobre, aseveró que "si existen antecedentes técnicos que justifiquen la paralización de una faena por razones de seguridad, esta decisión debe adoptarse, pero esta medida no puede transformarse en despidos ni mayor precariedad laboral. La seguridad y el empleo deben protegerse al mismo tiempo".

"Como Confederación de Trabajadores del Cobre hemos sostenido históricamente que la seguridad no puede aparecer solo después de una emergencia, debe formar parte de una política permanente de previsión, con participación de las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales", añadió.

La dirigenta insistió en que "no aceptaremos que una medida de seguridad termine significando despidos para quienes no tienen responsabilidad en esta situación. Si existen trabajadores que no podrán continuar temporalmente en el proyecto, Codelco debe implementar medidas concretas para mitigar el impacto".

Esta situación también fue abordada por el senador Juan Luis Castro (PS), quien espera que el presidente del directorio de Codelco entregue una explicación a la Comisión de Minería sobre las medidas mitigatorias por esta decisión.