Scaloni tras despedida de Messi: "No verlo más va a ser triste"

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró que "fue un sueño" haber dirigido a Lionel Messi después del último partido del capitán con la Albiceleste, que terminó con triunfo por 3-0 sobre Benín.

"En ningún momento de mi vida me puse a pensar que iba a ser entrenador del mejor futbolista de la historia y tiene todo merecido. Ha sido el mejor en 20 años de carrera y lo sigue siendo", señaló el técnico.

Scaloni, visiblemente emocionado durante la jornada, agradeció la posibilidad de haber compartido el proceso con Messi y destacó el legado que deja después de cerrar su trayectoria internacional con 208 partidos.

"No verlo más va a ser triste porque nos deja un legado increíble. Seguramente seguiremos, la selección argentina seguirá, pero es un futbolista irrepetible", afirmó.

El entrenador incluso lloró durante el himno previo al encuentro disputado en el Monumental, donde Messi entregó asistencias para los goles de Nicolás Otamendi y Nicolás Paz y posteriormente anotó de penal para alcanzar las 126 conquistas con la selección.

Scaloni reconoció que ahora comenzará una nueva etapa para el conjunto campeón del mundo. "Toca continuar sin él", sostuvo, antes de explicar que nunca encontró en otro jugador el "aura" que rodeaba al capitán.

Aunque no confirmó su propia continuidad en el cargo, el técnico adelantó que el cuerpo técnico deberá rearmar una selección sin Messi después de años marcados por grandes conquistas, entre ellas un Mundial, dos Copas América y la Finalissima de 2022.

"La única manera de compensarlo es con un gran equipo donde todos aporten su granito de arena. Si él antes abría los partidos con una genialidad, ahora no lo tenemos. Entre todos lo podemos suplantar", explicó.

El entrenador también reconoció que la ansiedad por la despedida afectó el rendimiento del equipo durante el primer tiempo frente a Benín: "Los compañeros no sabían qué jugada elegir y estaban muy nerviosos. Querían que se vaya de la mejor manera".

Por último, valoró la incorporación de futbolistas jóvenes al plantel y destacó que entregaron nuevas variantes: "Han venido chicos nuevos que nos han dado frescura y cosas que no teníamos, como jugar por afuera. Estamos contentos".