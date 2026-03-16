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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección argentina

Se retira Sergio Romero, el arquero que sufrió con la "Generación Dorada"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El portero perdió las dos finales de Copa América ante la Roja.

Se retira Sergio Romero, el arquero que sufrió con la
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El arquero argentino Sergio Romero anunció este lunes que se retira del fútbol profesional luego de una carrera que lo llevó a las principales ligas de Europa.

Romero, de 39 años, es el portero con más presencias en el arco de la selección trasandina, siendo recordado en Chile por sus actuaciones en las Copa América de 2015 y 2016, donde fue víctima de, entre otros, Matías Fernández, con su penal perfecto; Charles Aránguiz (en dos ocasiones); Alexis Sánchez (el picotón en el Nacional), y Francisco Silva, en el penal decisivo en Estados Unidos.

Romero jugó además en Racing, AZ Alkmaar, Sampdoria, Mónaco, Manchester United, Venezia, Boca Juniors y Argentinos Juniors

Cosechó cuatro títulos con el Manchester United, dos con AZ Alkmaar, dos con la Selección Argentina (JJ.OO y Mundial Sub 20) y uno con Boca, y fue finalista del mundo con Argentina en Brasil 2014 y finalista de América con Boca en la Libertadores 2023.

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