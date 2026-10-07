[VIDEO] Clubes de Brasil, México y España se burlaron del show de drones en la despedida de Messi

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina quedó marcada no solo por ser el último partido del genio trasandino con la albiceleste, sino también por el indignante show de drones, que generó burlas en el mundo.

Justo tras la despedida, se desplegaron los drones y la primera imagen que se formó fue una publicidad, lo que desató una ola de comentarios. Y en España, Brasil y México, tres clubes se aprovecharon para burlarse de la situación.

En España, Celta de Vigo se burló diciendo que era "marketing del güeno"; mientras que en México, Club Puebla invitó a Messi a ver un "verdadero show de drones".

Por último, en Brasil, Flamengo también se sumó con una imagen para promocionar el partido con Santos este jueves, con palabras en portugués.