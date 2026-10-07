[VIDEO] Monumental de Núñez se unió en ofensivo cántico contra "Chiqui" Tapia en despedida de Messi

El Estadio Monumental de Núñez vivió un inesperado momento durante la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, cuando gran parte del público se sumó a un ofensivo cántico contra el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

La protesta comenzó desde la tribuna Centenario cuando restaba cerca de media hora para el encuentro frente a Benín y fue creciendo a medida que se incorporaron otros sectores del recinto.

"Chiqui Tapia botón, Chiqui Tapia botón, sos un hijo de p..., la p... madre que te parió", fue el grito que bajó desde las tribunas.

La expresión "botón", utilizada habitualmente en Argentina, se emplea para referirse de manera despectiva a un delator o "soplón". El término también posee históricamente el significado de agente policial en Argentina y Uruguay.

El cántico contra Tapia ya se había escuchado en distintos estadios del fútbol argentino, aunque esta vez adquirió mayor notoriedad por aparecer en un partido de la selección y precisamente durante la jornada organizada para despedir a Messi.

Según medios argentinos, el grito nació en la Centenario alta y se extendió hacia la popular Sívori, aunque no tuvo la misma intensidad en las plateas San Martín y Belgrano.

Los cuestionamientos incluso volvieron a aparecer posteriormente durante la noche, mientras los homenajes al histórico capitán argentino continuaban en el Monumental.