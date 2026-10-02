Vuelo de la selección de Burkina Faso se canceló y puso en peligro amistoso con Argentina

Una llamativa situación involucró a la selección argentina, pues el equipo de Burkina Faso no ha podido viajar desde África a tierras trasandinas para su amistoso de este sábado 3 de octubre en el Estadio Monumental de River Plate (21:00 horas).

Estaba presupuestado que "los potros" debían viajar el pasado miércoles 30 de septiembre a Argentina. Sin embargo, hasta este viernes el equipo sigue en Casablanca, Marruecos.

El vuelo del equipo fue cancelado y desde medios trasandinos comenzaron a circular versiones sobre un eventual descontento burkinés por las condiciones del partido.

Infobae apuntó a que la AFA supuestamente no habría cumplido con los compromisos adoptados con Burkina Faso, mientras La Nación deslizó que en el fútbol africano reprobaron no obtener parte de la recaudación del partido.

En medio de las especulaciones, la Federación de Fútbol de Burkina Faso emitió un comunicado aclarando que el vuelo "se interrumpió tras la cancelación no anunciada por el proveedor de vuelos del aeropuerto".

"Desde que ocurrió el incidente, el Ministerio de Deportes, la Federación y la embajada se han movilizado para encontrar, lo antes posible, una solución que permita a la delegación continuar su viaje a Buenos Aires", sumaron.

Aunque admitieron la premura de encontrar una solución inmediata, evitaron referirse a una eventual cancelación del partido ante la Albiceleste.

"Al comprender las preocupaciones legítimas de los partidarios en esta situación, la FBF comunicará cualquier desarrollo significativo", cerró el comunicado oficial. Desde la AFA no han emitido declaraciones.