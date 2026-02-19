Ancelotti: Creo que voy a renovar por cuatro años más con Brasil
El entrenador italiano se refirió a su futuro con la seleccón brasileña.
El entrenador italiano Carlo Ancelotti, actual estratega de la selección brasileña y que estará presente en el Mundial 2026 aseguró que cree que va a quedar en ese trabajo tras el torneo en Norteamérica. Lo dijo durante una entrevista en "Universo Valdano" de Movistar Plus de España, según informó la citada cadena de televisión en una nota de prensa.
"Creo que voy a renovar cuatro años con Brasil. Es un trabajo nuevo, me gusta mucho: análisis, innovación...", dijo el técnico, según el comunicado, al exjugador y exentrenador argentino Jorge Valdano, en su programa "Universo Valdano".
Durante la conversación, que se emitirá este viernes en España, Ancelotti también es consultado por Vinicius, atacante de Real Madrid.
"Yo lo he hablado con él. Un jugador tiene que respetar al entrenador, a los compañeros. Ha mejorado mucho su actitud en la cancha", afirmó el también extécnico del elenco merengue, según la citada nota.
"El Vini que viene aquí es muy distinto al de Real Madrid a nivel humano", añadió.