Ancelotti sorprendió con ocho debutantes en la primera nómina de Brasil tras el Mundial

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, presentó una novedosa convocatoria de 26 jugadores para los primeros partidos después del Mundial de 2026, con ocho futbolistas que nunca habían sido llamados a la selección adulta y una importante presencia de jóvenes de cara al nuevo ciclo de la "Canarinha".

La lista también destaca por la presencia de 10 jugadores que actúan en el fútbol brasileño, con Corinthians como el club que más aporta al plantel, con tres representantes. El técnico explicó que pretende aprovechar estos encuentros para observar alternativas pensando en la renovación del seleccionado.

"Esta es una lista equilibrada, con jugadores que estuvieron en el Mundial. Tenemos jóvenes que tienen calidad para representar el futuro de la Selección en los próximos años. Tenemos que priorizar a jóvenes que tendrán edad para el próximo Mundial o la próxima Copa América", explicó Ancelotti.

Entre los nombres de mayor recorrido aparecen Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes, Vinicius Junior y Raphinha, mientras también fueron considerados figuras jóvenes como Endrick, Estevao, Vitor Reis, Andrey Santos y Rayan.

La nómina de Brasil

Arqueros: Hugo Souza (Corinthians), Morisco (Coritiba) y Otavio (Cruzeiro).

Defensores: Artur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Junior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) y Wesley (Roma).

Volantes: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) y Gabriel Bontempo (Santos).

Delanteros: Endrick (Real Madrid), Estevao (Chelsea), Joao Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) y Vinicius Junior (Real Madrid).

Ancelotti remarcó que la apuesta por futbolistas nuevos no significa un cierre definitivo para los experimentados. "Para todos los otros no hay una puerta cerrada, la puerta está abierta para todos. Lógicamente, ahora prefiero enfocar mi trabajo en los jóvenes y acompañar su progreso", afirmó.

Brasil disputará dos amistosos frente a Australia, el 25 y 29 de septiembre, en Townsville y Brisbane, respectivamente, y posteriormente enfrentará a India el 3 de octubre en el Salt Lake Stadium.