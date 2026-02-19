Brasil enfrentará a Egipto en Cleveland como último examen previo al Mundial 2026

El seleccionado brasileño disputará un encuentro amistoso contra Egipto el próximo 6 de junio en la ciudad de Cleveland. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que este compromiso representará el último ensayo de la escuadra sudamericana antes de iniciar su participación oficial en el Mundial 2026.

El partido se desarrollará en el estadio Huntington Bank Field, recinto con capacidad para 67.000 espectadores. El técnico italiano Carlo Ancelotti utilizará este cruce para ajustar los detalles finales de su plantel, enfrentando a un rival africano que cuenta entre sus filas con el delantero de Liverpool, Mohamed Salah, y el atacante Omar Marmoush.

Antes de este choque en territorio estadounidense, Brasil cumplirá con una exigente agenda de preparación. El cronograma incluyó duelos en marzo frente a Francia y Croacia, además de una despedida ante su público el 31 de mayo contra Panamá en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El estratega del equipo pentacampeón entregará la lista definitiva de convocados el 19 de mayo. Con ese grupo, la delegación viajará a Norteamérica para buscar su sexta estrella. El estreno oficial quedó fijado para el 13 de junio ante Marruecos en Nueva Jersey, por el Grupo C del certamen.

La primera fase de la selección de Brasil continuará con partidos ante Haití, el 19 de junio en Filadelfia, y cerrará su participación en la zona grupal frente a Escocia el 24 de junio en la ciudad de Miami. El duelo contra los egipcios servirá para medir el nivel ante un fútbol físico similar al que propondrá el conjunto marroquí en el debut.