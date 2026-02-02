Carlo Ancelotti sobre Neymar: Solo irá al Mundial si está al cien por ciento

El entrenador de la Selección brasileña, Carlo Ancelotti, afirmó este lunes que está cerca de decidir la lista de convocados para el Mundial 2026 y advirtió a Neymar las condiciones para que este sea parte de la convocatoria.

"La lista final no está cerrada, estamos cerca. Algunas posiciones no están decididas al 100 por ciento", declaró el entrenador italiano durante un evento con un patrocinador de la selección verdeamarela.

El estratega aseguró que cuenta con Neymar y lo considera el jugador "más talentoso" de Brasil, pero advirtió que solo llamará al delantero de Santos "si está al 100 por ciento físicamente, no al 80 por ciento".

Neymar enfrenta una dura competencia por el puesto, dado que el ataque es el sector , en el que Brasil cuenta con más talento, con estrellas consolidadas como Vinícius Júnior, Rodrygo de Real Madrid y Raphinha de Barcelona, y nombres de peso que están brillando en la Premier League como Estêvão y João Pedro.