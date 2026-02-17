Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección brasileña
De un crack a otro: El saludo de cumpleaños de Ronaldinho a Adriano
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El saludo fue a través de las historias de Instagram del astro brasileño.
El astro Ronaldinho le dedicó un sentido saludo de cumpleaños a su excompañero en la selección brasileña Adriano, quien llega a los 44 años.
El exvolante de FC Barcelona y de la "Verdeamarelha" compartió un video en sus historias de Instagram donde se le ve abrazando al "Emperador" junto con el mensaje "Feliz cumpleaños hermano".
Ronaldinho y Adriano coincidieron en una de las generaciones más talentosas de Brasil en los 2000, y fueron parte de la selección que disputó el Mundial 2006 en Alemania.