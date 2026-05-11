Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.8°
Humedad12%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección brasileña

Neymar se ilusiona con el Mundial: Ancelotti presentó la nómina preliminar de Brasil

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador de Santos fue incluido en la lista de 55 nombres exigida por la FIFA.

Neymar se ilusiona con el Mundial: Ancelotti presentó la nómina preliminar de Brasil
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Neymar fue incluido en la nómina preliminar de Brasil para el Mundial 2026, en una lista de 55 jugadores enviada a la FIFA por el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti, a un mes del inicio del torneo.

La información fue divulgada por Globo Esporte, que apuntó que la presencia del delantero de Santos responde a una continuidad en el criterio de Ancelotti, ya que Neymar estuvo en todas las prelistas del técnico italiano cuando se encontró en condiciones físicas.

De todas formas, el medio brasileño sostuvo que su presencia en la lista final de 26 convocados es considerada improbable internamente.

En paralelo, Estevao, jugador de Chelsea, quedó prácticamente fuera de carrera por lesión, mientras Brasil espera la nómina definitiva para el certamen de Estados Unidos, México y Canadá.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada