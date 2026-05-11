Neymar se ilusiona con el Mundial: Ancelotti presentó la nómina preliminar de Brasil

Neymar fue incluido en la nómina preliminar de Brasil para el Mundial 2026, en una lista de 55 jugadores enviada a la FIFA por el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti, a un mes del inicio del torneo.

La información fue divulgada por Globo Esporte, que apuntó que la presencia del delantero de Santos responde a una continuidad en el criterio de Ancelotti, ya que Neymar estuvo en todas las prelistas del técnico italiano cuando se encontró en condiciones físicas.

De todas formas, el medio brasileño sostuvo que su presencia en la lista final de 26 convocados es considerada improbable internamente.

En paralelo, Estevao, jugador de Chelsea, quedó prácticamente fuera de carrera por lesión, mientras Brasil espera la nómina definitiva para el certamen de Estados Unidos, México y Canadá.