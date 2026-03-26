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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección brasileña

[VIDEO] Gleison Bremer anotó el descuento para Brasil en la derrota ante Francia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensor anotó el único gol del Scratch ante la selección europea.

[VIDEO] Gleison Bremer anotó el descuento para Brasil en la derrota ante Francia
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El defensor Gleison Bremer marcó el gol del descuento para Brasil en la derrota por 1-2 ante Francia, en un amistoso de la fecha FIFA de marzo, en preparación para el Mundial de Norteamérica 2026, disputado en Foxborough, Estados Unidos. 

El tanto llegó tras un centro al área chica, donde el zaguero apareció para definir con la planta del pie y batir al portero Mike Maignan, decretando el descuento para la "verdeamarela" en el tramo final del encuentro (78').

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