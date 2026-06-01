[VIDEO] La imagen más viral del Brasil vs. Panamá: "Ronaldinho", "Ronaldo" y "Vinicius" juntos
Tres hinchas caracterizados como ídolos de la "Canarinha" llamaron la atención en el Maracaná durante la goleada del equipo de Carlo Ancelotti.
Tres hinchas caracterizados como ídolos de la "Canarinha" llamaron la atención en el Maracaná durante la goleada del equipo de Carlo Ancelotti.
Brasil tuvo una contundente presentación en su preparación para el Mundial, luego de vencer por 6-2 a Panamá en el Estadio Maracaná, en un duelo que dejó festejos dentro y fuera de la cancha para los hinchas locales.
Más allá de los goles del equipo dirigido por Carlo Ancelotti, una imagen se robó varias miradas en la transmisión: Tres aficionados aparecieron en la tribuna caracterizados como "Vinicius,Ronaldo" y "Ronaldinho", con camisetas, peinados, lentes y gestos que recordaron a las figuras brasileñas.
La postal fue captada por las cámaras de TV Globo y rápidamente se viralizó en redes sociales, en la previa de una Copa del Mundo en la que Brasil compartirá grupo con Marruecos, Haití y Escocia.