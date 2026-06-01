Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y bruma
Santiago8.4°
Humedad91%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección brasileña

[VIDEO] La imagen más viral del Brasil vs. Panamá: "Ronaldinho", "Ronaldo" y "Vinicius" juntos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Tres hinchas caracterizados como ídolos de la "Canarinha" llamaron la atención en el Maracaná durante la goleada del equipo de Carlo Ancelotti.

[VIDEO] La imagen más viral del Brasil vs. Panamá:
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Brasil tuvo una contundente presentación en su preparación para el Mundial, luego de vencer por 6-2 a Panamá en el Estadio Maracaná, en un duelo que dejó festejos dentro y fuera de la cancha para los hinchas locales.

Más allá de los goles del equipo dirigido por Carlo Ancelotti, una imagen se robó varias miradas en la transmisión: Tres aficionados aparecieron en la tribuna caracterizados como "Vinicius,Ronaldo" y "Ronaldinho", con camisetas, peinados, lentes y gestos que recordaron a las figuras brasileñas.

La postal fue captada por las cámaras de TV Globo y rápidamente se viralizó en redes sociales, en la previa de una Copa del Mundo en la que Brasil compartirá grupo con Marruecos, Haití y Escocia.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada