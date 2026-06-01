[VIDEO] La imagen más viral del Brasil vs. Panamá: "Ronaldinho", "Ronaldo" y "Vinicius" juntos

Brasil tuvo una contundente presentación en su preparación para el Mundial, luego de vencer por 6-2 a Panamá en el Estadio Maracaná, en un duelo que dejó festejos dentro y fuera de la cancha para los hinchas locales.

Más allá de los goles del equipo dirigido por Carlo Ancelotti, una imagen se robó varias miradas en la transmisión: Tres aficionados aparecieron en la tribuna caracterizados como "Vinicius,Ronaldo" y "Ronaldinho", con camisetas, peinados, lentes y gestos que recordaron a las figuras brasileñas.

La postal fue captada por las cámaras de TV Globo y rápidamente se viralizó en redes sociales, en la previa de una Copa del Mundo en la que Brasil compartirá grupo con Marruecos, Haití y Escocia.