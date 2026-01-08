Síguenos:
Deportes | Fútbol | Selección chilena

Alexis y sus ganas de sumar con la Roja: Siempre he estado disponible

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero siente que aún puede aportar su experiencia en el elenco nacional.

Alexis y sus ganas de sumar con la Roja: Siempre he estado disponible
El delantero chileno Alexis Sánchez ofreció este jueves una conferencia de prensa en Sevilla y en su diálogo con los medios expresó su disponibilidad para seguir siendo parte de la selección chilena.

El tocopillano, de 37 años, no ha sido considerado en los últimos partidos pensando en el nuevo proceso que de momento lleva a cabo Nicolás Córdova, no obstante, el goleador histórico de la Roja dijo estar disponible.

"Siempre he estado disponible, pero está en un proceso. El último año jugué dos partidos, pasé con lesiones y problemas y no tuve el tiempo de jugar con mi selección", dijo.

"Siempre están las ganas, y guiar a los más jóvenes como estoy haciendo acá. No quiero ser un ejemplo, quiero hacer algo que me gusta, amo el fútbol y si ellos lo ven como un ejemplo, ayudar es lo que más me gusta", añadió Sánchez.

En portada