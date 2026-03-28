Arturo Vidal envió un recado a Darío Osorio: "En la selección no lo veo suelto"

El referente del fútbol chileno Arturo Vidal utilizó su canal de YouTube para analizar detalladamente el triunfo de la selección chilena por 4-2 ante Cabo Verde y en su transmisión, el bicampeón de América aprobó con nota alta el debut de su compañero en Colo Colo, Diego Ulloa, aunque aprovechó la instancia para lanzar dardos contra el entrenador Nicolás Córdova por el manejo de los tiempos y el rol de figuras como Darío Osorio.

Respecto al estreno de Ulloa, quien ingresó en los minutos finales del encuentro, Vidal no escatimó en elogios para las condiciones físicas y técnicas del joven lateral izquierdo.

"Es un toro. Anda bien. Es un buen jugador, ojo con Ulloa. Es confiable. Es grande, fuerte, rápido. Suazo va a tener que trabajar porque la tiene dura ahí", lanzó el mediocampista.

Sin embargo, el jugador cuestionó que el debutante solo jugara seis minutos: "Podría haber entrado antes, sí. Pero su debut... ¿Qué sentido tiene un cambio a los 84? Son cosas o detalles que hacen que no me convenza nada, no entiendo", fustigó en relación a la gestión de Córdova.

Otro de los puntos que abordó el bicampeón de América fue el presente de Darío Osorio. Si bien Vidal criticó que el jugador de Midtjylland no fuera estelar, también le envió una advertencia directa respecto a su personalidad dentro de la cancha cuando viste la camiseta nacional.

"La pide, va, alega (en Dinamarca), pero en la selección nunca lo he visto suelto", aseguró el volante.

En esa misma línea, volvió a apuntar a la importancia de darle confianza desde la pizarra: "Si crees que es el mejor en esa posición tienes que dejarlo jugar, lo haga bien o mal, porque en algún momento se va a sentir importante y te va a responder".