Durante su primera Cuenta Pública, el Presidente Kast cargó contra "los encapuchados y los overoles blancos" que, "movidos por otros jóvenes, salen (desde las escuelas) a la Alameda a arrojar bombas mólotov", por lo que exigió que "todos tenemos que salir de aquí (del Congreso) condenándolos".

"Queremos avanzar en el proyecto que sanciona a los encapuchados (...). Podríamos haber lamentado una situación terrible en los últimos días con una de esas bombas, que casi golpea a un periodista", repudió.

"No queremos ver más violencia en nuestras escuelas y eso es responsabilidad de todos, y pido que nos pongamos a la altura (...). Es inaceptable haber visto cómo jóvenes, usando explosivos o bencina dentro de un baño, quemaron a sus compañeros. Eso merece un rotundo rechazo de todos los que estamos acá, más allá de todas las diferencias políticas que tengamos", clamó Kast en un tono elevado, en medio de aplausos de los asistentes.

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