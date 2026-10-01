Beausejour criticó dichos de Córdova: Yo creo que sí se puede competir con jugadores de la liga local

Jean Beausejour, histórico de la Generación Dorada bicampeona de América con La Roja, criticó a Nicolás Córdova, técnico interino de la selección, por sus dichos sobre los jugadores del medio local y aseguró que sí se puede competir con los representantes de la liga chilena.

Tras la derrota por 4-2 ante Estados Unidos, Córdova aseguró que los futbolistas nacionales debían salir al extranjero, argumentado que con jugadores del medio local "no alcanzaba" para competir.

Por ese motivo, Beausejour, comentarista de ESPN, refutó la postura del entrenador y recordó que en el camino al Mundial de Sudáfrica, el 70 por ciento de los jugadores eran de la liga local.

Además, "Bose" precisó que las grandes estrellas de La Roja, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Claudio Bravo, en esas clasificatorias al Mundial de 2010 aún no eran figuras de nivel mundial: El "King" estaba en Bayer Leverkusen, "Maravilla" en Udinese y el "Capi" con Real Sociedad en la segunda división española.

Del mismo modo, Beausejour, recordando el trabajo con Marcelo Bielsa en la banca, sostuvo que "se compitió con cierta distancia, pero la superamos junto al entrenador. Esa distancia se redujo principalmente con el colectivo, con coordinación, con automatización de un sinfín de cosas".

Para finalizar, Beausejour sostuvo que "yo creo que sí se puede competir con jugadores de la liga local. Sí se puede. De eso estoy convencido".