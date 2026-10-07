Bravo elogió a Vigouroux: Sus presentaciones fueron espléndidas

Claudio Bravo, histórico excapitán de La Roja, valoró el rendimiento de Lawrence Vigouroux en los tres amistosos que jugó en la gira por Norteamérica, señalando que sus presentaciones fueron "espléndidas" ante Canadá, Estados Unidos y México.

"Es un tipo que ya se ha ganado, en base a las presentaciones, una camiseta, y no es fácil intervenir cuando no hay resultados positivos", explicó Bravo en su tribuna de comentarista en ESPN Chile.

Además, precisó que "ves dotes de liderazgo de parte de él, una sensación de tranquilidad en sus presentaciones, que es lo que más tiene que transmitir un arquero".

"Las presentaciones de él en estos partidos han sido espléndidas", lanzó el exarquero.

Finalmente, sostuvo que Vigouroux fue "muy requerido a nivel de juego con los pies, juego aéreo, luego las intervenciones que tuvo en diferentes jugadas y en diferentes minutos del partido fueron vitales también, en algunos para no traerte una goleada".