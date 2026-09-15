Bravo y la ausencia de Pulgar en la Roja: "No tenerlo hoy en día es un desperdicio gigantesco"

El histórico excapitán de la selección chilena, Claudio Bravo, se refirió al presente de Erick Pulgar y abordó su ausencia en las convocatorias de La Roja, catalogando al volante de Flamengo como el futbolista chileno más destacado de la actualidad y pidiendo su pronto retorno al equipo de todos.

En su rol de panelista de ESPN, el portero fue enfático en la trascendencia del antofagastino en el plano internacional: "Estamos hablando del mejor jugador en su posición en Sudamérica hoy en día. Desde hace mucho tiempo atrás, Erick es el mejor jugador chileno que tenemos", sostuvo.

En esa misma línea, Bravo recalcó que Pulgar debe ser parte ineludible del combinado nacional: "Mi invitación hacia él es que tiene que estar, en este momento tiene que estar. Tiene un bagaje increíble en Brasil. Es él y es chileno, ¿por qué no tiene que estar? Tiene que estar".

Consultado sobre cómo reencantar o convencer al mediocampista del 'Mengao' el bicampeón de América apuntó a la protección del entorno: "Blindándolo, ayudándolo a que esas cosas no le afecten. Si tiene un problema a nivel de prensa, digamos 'oye, blindémoslo y ayudémoslo para que tenga esa sensación positiva y no esa sensación negativa'", enfatizó.

"Cuando tienes un jugador de esta envergadura potencias mucho varias áreas del juego, varias áreas internas. No tenerlo hoy en día, para mí, es un desperdicio gigantesco", concluyó.