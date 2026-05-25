Cambio en la Roja: Ignacio Saavedra entró en la nómina para duelos ante Congo y Portugal

La gerencia de la selección chilena informó este lunes de un cambio en la nómina del plantel que afrontará los duelos amistosos ante Portugal y República Democrática del Congo.

Sale del listado el jugador de Lecce, Matías Pérez, y en su lugar ingresa el mediocampista Ignacio Saavedra, hoy en el FC Rubin Kazán ruso.

El duelo ante Portugal se jugará el sábado 6 de junio a las 13:45 horas en Lisboa.

Mientras que el duelo ante el elenco africano está pactado para disputarse en Cádiz el martes 9.