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Cambio en la Roja: Ignacio Saavedra entró en la nómina para duelos ante Congo y Portugal
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El mediocampista entró en reemplazo de Matías Pérez.
El mediocampista entró en reemplazo de Matías Pérez.
La gerencia de la selección chilena informó este lunes de un cambio en la nómina del plantel que afrontará los duelos amistosos ante Portugal y República Democrática del Congo.
Sale del listado el jugador de Lecce, Matías Pérez, y en su lugar ingresa el mediocampista Ignacio Saavedra, hoy en el FC Rubin Kazán ruso.
El duelo ante Portugal se jugará el sábado 6 de junio a las 13:45 horas en Lisboa.
Mientras que el duelo ante el elenco africano está pactado para disputarse en Cádiz el martes 9.