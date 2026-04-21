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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Chilena Mary Valencia fue incluida en el equipo ideal de la Liga de las Naciones

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La delantera chilena anotó frente a Uruguay.

Chilena Mary Valencia fue incluida en el equipo ideal de la Liga de las Naciones
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La delantera chilena Mary Valencia fue incluida en el equipo ideal de la Conmebol Liga de las Naciones en abril.

Tras su gol ante Uruguay, clave en la victoria de La Roja femenina por la séptima fecha de las clasificatorias, la jugadora de Colo Colo fue la única nacional que se sumó a la oncena.

El resto de jugadoras incluidas son una peruana, dos colombianas, dos argentinas, dos uruguayas y tres venezolanas.

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