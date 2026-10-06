Claudio Bravo se la jugó por Pellegrini para la Roja: "Necesitamos de su prestigio"

Claudio Bravo, histórico capitán de la selección chilena, se refirió al proceso de búsqueda de un nuevo director técnico para la Roja y fue categórico al manifestar su disconformidad con los nombres que han trascendido desde la ANFP, postulando con fuerza a Manuel Pellegrini para asumir el cargo.

En su rol como panelista en el programa "F90" de ESPN, el bicampeón de América abordó la terna de entrenadores que surgió en versiones de prensa como candidatos a la Roja, compuesta por Gustavo Álvarez, Julen Lopetegui y Nicolás Larcamón.

"De los tres no me gusta ninguno. Ninguno sería candidato si yo tuviera la fuerza de poder elegir", dijo el exguardameta nacional.

Bravo no dudó en dar el nombre de su favorito absoluto: "Sí, me la jugaría por Manuel. Soy 'pro Manuel Pellegrini' porque trabajé con él, sé la capacidad que tiene y el enorme prestigio que posee a nivel mundial".

"Creo que nuestro fútbol necesita de ese prestigio, de esa valía que tiene él, de esa espalda que lleva a lo largo de muchos años. Para mí, es el candidato ideal sobre todo en este momento que estamos pasando a nivel futbolístico", profundizó.

Para el formado en Colo Colo, la llegada del hoy entrenador de Real Betis debería ir de la mano con un proyecto integral: "Desde la creación de una ciudad deportiva nueva, donde sí tenga la capacidad de poder construir algo nuevo, de excelencia, donde sí apostemos a reconstruir el fútbol de una manera distinta. Tiene la capacidad de poder hacerlo", comentó.

Pese a su deseo, Bravo admitió que la opción de fichar a Pellegrini hoy en día es casi una utopía debido a su contrato y éxito en España.

"Al día de hoy no (está disponible), porque no existe ni la toma de decisiones y por el presente futbolístico de él es muy complicado sacarlo. El Betis va a hacer todo lo posible por mantenerlo, porque te genera un nivel futbolístico increíble", explicó.

"Te genera que el Betis esté compitiendo a nivel de Champions y rédito económico. Qué club no quiere eso. Tiene una continuidad de muchos años y ni hablar del prestigio que le genera a los jugadores que él llama y quieren venir, incluso a jugar gratis en los equipos", sentenció.