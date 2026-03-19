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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Con tres "europeos": La Roja sub 20 entregó la nómina para sus duelos con Perú

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Equipo de Todos" presentó su lista de 30 convocados.

Con tres

Yastin Cuevas (Colo Colo) es uno de los destacados entre los jugadores con minutos en la Liga de Primera

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A través de sus canales oficiales, la selección chilena sub 20 dio a conocer su lista de convocados para enfrentar sus dos amistosos contra Perú, aprovechando la venidera fecha FIFA de marzo.

Dentro de la nómina destacan los delanteros Martín Mundaca (Coquimbo Unido), Yastin Cuevas (Colo Colo), Ian Alegría (Palestino) y el volante Joaquín Soto (Unión La Calera), quienes han tenido buen rodaje en la Liga de Primera 2026.

Además, llamaron la atención el llamado de los "europeos" Thomas Couloumbe (Espanyol), Jetzan López (Sporting Braga) y Ricardo Risnaes (Copenhague), junto a Antonio Riquelme, que es el otro futbolista de la lista en el extranjero, específicamente en Real Salt Lake de Estados Unidos.

Santiago Wanderers, semifinalista de la Libertadores sub 20, también aportó su buena cuota de futbolistas con Cristopher Valenzuela, Cristóbal Villarroel, Ignacio Flores y Vicente Vargas.

El primer partido de La Roja ante la Bicolor será el domingo 29 de marzo, para volver a medirse el martes 31.

- Revisa la nómina de La Roja sub 20:

Arqueros

  • Maximiliano Mateluna (Palestino)
  • José Alburquerque (Universidad de Chile)
  • Gabriel Maureira (Colo Colo)
  • Santiago Tapia (Colo Colo)

Defensas

  • Bruno Torres (Colo Colo)
  • José Movillo (O'Higgins)
  • Francisco Daza (Universidad Católica)
  • Vicente Rivas (Colo Colo)
  • Cristopher Valenzuela (Santiago Wanderers)
  • Martín Jiménez (Audax Italiano)
  • Valentín Sánchez (Unión San Felipe)
  • Thomas Coulombe (Espanyol, España)
  • Matías Orellana (Colo Colo)

Mediocampistas

  • Joaquín Soto (Unión La Calera)
  • Elías Rojas (Universidad de Chile)
  • Cristóbal Villarroel (Santiago Wanderers)
  • Benjamín Pérez (Colo Colo)
  • Jetzen López (Sporting Braga, Portugal)
  • Vicente Martínez (Colo Colo)
  • Milovan Velásquez (Deportes La Serena)
  • Antonio Riquelme (Real Salt Lake, Estados Unidos)

Delanteros

  • Yastin Cuevas (Colo Colo)
  • Martín Castro (O'Higgins)
  • Roberto Risnae (Copenhague, Dinamarca)
  • Ian Alegría (Palestino)
  • Maximiliano Rojas (Deportes Copiapó)
  • Ignacio Flores (Santiago Wanderers)
  • Martín Mundaca (Coquimbo Unido)
  • Jhon Cortés (Universidad de Chile)
  • Vicente Vargas (Santiago Wanderers)

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