Con tres "europeos": La Roja sub 20 entregó la nómina para sus duelos con Perú

A través de sus canales oficiales, la selección chilena sub 20 dio a conocer su lista de convocados para enfrentar sus dos amistosos contra Perú, aprovechando la venidera fecha FIFA de marzo.

Dentro de la nómina destacan los delanteros Martín Mundaca (Coquimbo Unido), Yastin Cuevas (Colo Colo), Ian Alegría (Palestino) y el volante Joaquín Soto (Unión La Calera), quienes han tenido buen rodaje en la Liga de Primera 2026.

Además, llamaron la atención el llamado de los "europeos" Thomas Couloumbe (Espanyol), Jetzan López (Sporting Braga) y Ricardo Risnaes (Copenhague), junto a Antonio Riquelme, que es el otro futbolista de la lista en el extranjero, específicamente en Real Salt Lake de Estados Unidos.

Santiago Wanderers, semifinalista de la Libertadores sub 20, también aportó su buena cuota de futbolistas con Cristopher Valenzuela, Cristóbal Villarroel, Ignacio Flores y Vicente Vargas.

El primer partido de La Roja ante la Bicolor será el domingo 29 de marzo, para volver a medirse el martes 31.

- Revisa la nómina de La Roja sub 20:

Arqueros

Maximiliano Mateluna (Palestino)

José Alburquerque (Universidad de Chile)

Gabriel Maureira (Colo Colo)

Santiago Tapia (Colo Colo)

Defensas

Bruno Torres (Colo Colo)

José Movillo (O'Higgins)

Francisco Daza (Universidad Católica)

Vicente Rivas (Colo Colo)

Cristopher Valenzuela (Santiago Wanderers)

Martín Jiménez (Audax Italiano)

Valentín Sánchez (Unión San Felipe)

Thomas Coulombe (Espanyol, España)

Matías Orellana (Colo Colo)

Mediocampistas

Joaquín Soto (Unión La Calera)

Elías Rojas (Universidad de Chile)

Cristóbal Villarroel (Santiago Wanderers)

Benjamín Pérez (Colo Colo)

Jetzen López (Sporting Braga, Portugal)

Vicente Martínez (Colo Colo)

Milovan Velásquez (Deportes La Serena)

Antonio Riquelme (Real Salt Lake, Estados Unidos)

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