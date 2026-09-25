Córdova: "El objetivo principal de estos tres partidos es tener competencia de alto nivel"

En la antesala del amistoso frente a Canadá en Toronto este sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas, el seleccionador Nicolás Córdova anticipó el desafío de La Roja y enfatizó la necesidad de sumar roce para cimentar la base del próximo proceso clasificatorio.

"El objetivo principal de estos tres partidos es tener competencia de alto nivel, son tres equipos mundialistas, por lo tanto el nivel es muy alto", repasó.

Asimismo, Córdova precisó que Canadá, Estados Unidos y México: "Tienen jugadores en las ligas importantes y, al no ir al Mundial, se pierden esos partidos, por eso es determinante jugarlos, para que los jóvenes que van apareciendo tengan ese roce".

Finalmente, habló sobre su ciclo en el combinado nacional: "Si vendrá otro entrenador y tendrá otra forma de jugar, los jugadores están acostumbrados a cambiar de entrenador e ir pasando de una manera a otra, lo importante es que a los que están no los pille con cero partido internacional".