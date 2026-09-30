Córdova: Estos partidos son para que Osorio tome responsabilidad, es un jugador de Premier
"Cuando se le da la oportunidad tiene que aprovecharla", apuntó.
"Cuando se le da la oportunidad tiene que aprovecharla", apuntó.
Nicolás Córdova, entrenador de la selección chilena, abordó el cometido de Darío Osorio tras la caída por 4-2 frente a Estados Unidos en St. Louis y le exigió dar un paso al frente para consolidarse como referente en el ataque nacional.
"Para eso son estos partidos, para que Darío tome responsabilidad de lo que significa el hoy en día en la selección chilena", explicó el técnico con una importante tarea para el jugador.
"Es un jugador de la Premier League, que acaba de ser contratado en un club importante que cuando se le da la oportunidad tiene que aprovecharla", añadió respecto al futbolista de Crystal Palace.
En estos compromisos ante Canadá y Estados Unidos, Osorio sumó un total de 166 minutos y no logró convertir ni asistir. Por lo que tendrá su última chance el próximo 6 de octubre ante México en California, ciudad donde se culminará la gira de La Roja por Norteamérica.